Reprezentacja. Adam Nawałka sprawdzi dwóch piłkarzy Wisły Płock?

Michalak od jakiegoś czasu znajduje się w orbicie zainteresowań Nawałki. 21-latek jest młodzieżowym reprezentantem Polski, w listopadowym meczu el. Euro 2019 strzelił gola i zaliczył asystę w wygranym 3-1 meczu z Danią. Do tego zdobył bramkę z Litwą (2-0) i zanotował dwie asysty z Finlandią (3-3).

Zawodnik Wisły Płock występuje głównie na prawym skrzydle. Jest wypożyczony z Legii Warszawa.

Większą niespodzianką byłoby powołanie Damiana Szymańskiego. Środkowy pomocnik jest wypożyczony z Jagiellonii Białystok. W tym sezonie zagrał w 17 meczach ekstraklasy, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Zdobył bramkę w niedawnym meczu z Górnikiem Zabrze (4-2) i asystował przy trafieniu Michalaka.

Wisła Płock spisuje się nadspodziewanie dobrze w tym sezonie. Po 23 kolejkach zajmuje piąte miejsce z 36 pkt. Do prowadzącej Legii Warszawa traci osiem punktów i ma cztery punkty przewagi nad ósmą Arką Gdynia i dziewiątym Zagłębiem Lubin - to ważne, bo ósme miejsce gwarantuje awans do grupy mistrzowskiej.

Reprezentacja Polski zagra 23 marca z Nigerią i cztery dni później z Koreą Południową. Oba mecze rozpoczną się o 20.45.