Wyprawa na K2. Huragan, śnieżyca i... gorący kubek. Tak Denis Urubko z Adamem Bieleckim zakładali obóz trzeci [WIDEO]

Na 46-sekundowym filmiku Denis Urubko uchwycił m.in. niezwykle trudne warunki panujące na ścianie K2, mozolną wspinaczkę z Adamem Bieleckim, pobyt w namiocie na wysokości 7200 m i przygotowywanie posiłku.

Urubko z Bieleckim w bazie

- Do 7000 m z wiatrem 40 km/h przy podmuchach do 70 km/h da się działać, jak są większe wartości to już jest ciężko. My na zejściu mieliśmy podmuchy na pewno powyżej 80 km/h, a nawet dochodzące do setki. Wtedy jest już bardzo ciężko, trudna jest jakakolwiek manipulacja - powiedział Bielecki w rozmowie z portalem wspinanie.pl

Bielecki z Urubko założyli obóz trzeci, w którym spędzili dwie noce na wysokości 7200 m. Sprawdzili jeszcze drogę wspinania do 7400 m i w tej chwili znajdują się w bazie. Polscy himalaiści znakomicie wykorzystali dobre warunki panujące w Karakorum. W środę nastąpiło jednak załamanie pogody, które ma się utrzymywać przez kilka dni.