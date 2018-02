Trener Napoli porównał grę Zielińskiego do gwiazdy Premier League

- Często na wyjazdach prezentowaliśmy się lepiej, niż na własnym stadionie. Musimy być silni mentalnie i wierzyć, że uda się strzelić trzy gole. Aby awansować musimy być trochę szaleni - powiedział Sarri na przedmeczowej konferencji prasowej.

Kolejny mecz w Lidze Europy w podstawowym składzie najprawdopodobniej rozpocznie Piotr Zieliński. Reprezentant Polski w pierwszym spotkaniu z wicemistrzami Niemiec spisał się bardzo przeciętnie, więc teraz będzie miał okazję do rehabilitacji. - Piotrek to olbrzymi talent. Jest bardzo zaawansowany zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym, choć nadal ma pole do rozwoju. Potrafi dobrze grać na różnych pozycjach. To będzie nowy Kevin De Bruyne - ocenił szkoleniowiec Napoli.

Zieliński w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zaliczył dwie asysty.