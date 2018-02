Transfery. Yannick Carrasco może trafić do ligi chińskiej

Carrasco ma od dłuższego czasu po cichu liczyć na zmianę barw klubowych. Jego aktualny klub, Atletico Madryt, otrzymał za niego ofertę wartą aż 60 milionów euro od chińskiego Dalian Yifang. Oficjalnego stanowiska „Rojiblancos” w tej sprawie jeszcze nie ma, ale piłkarz nie został powołany na mecz Ligi Europy przeciwko Kopenhadze (czwartek, godz.19).

Jeśli transfer Carrasco doszedłby do skutku, Atletico otrzyma z ligi chińskiej dużą kwotę, ale nie całkowitą. Część praw do karty zawodniczej pomocnika ma jego poprzedni klub – AS Monaco.

Carrasco gra w stolicy Hiszpanii od lipca 2015 roku. Rozegrał dotychczas 81 meczów i zdobył 17 bramek.