Hiszpańskie media o zakończeniu współpracy Lewandowskiego z Kucharskim

Dziennikarz Polsatu Sport, Mateusz Borek, jako pierwszy poinformował o rozstaniu Roberta Lewandowskiego z Cezarym Kucharskim. Panowie pracowali ze sobą przez ponad 10 lat, ale w lutym 2018 roku ich drogi się rozeszły.

Nowym menedżerem Lewandowskiego został Pini Zahavi, agent m.in. Javiera Mascherano czy Carlosa Teveza. Izraelczyk może pomóc piłkarzowi opuścić Bayern i zmienić barwy klubowe. Podobnego zdania są hiszpańskie media, które coraz częściej łączą Polaka z Realem Madryt.

"Robert Lewandowski kończy współpracę z Cezarym Kucharskim, który przez 10 lat był jego agentem. Teraz polski piłkarz może myśleć o zmianie otoczenia i dążeniu do transferu tego lata. Ma co prawda ważny do 2021 roku kontrakt, ale Real Madryt poszukuje napastnika, ponieważ z klubem pożegna się najprawdopodobniej Karim Benzema" – pisze „Mundo Deportivo”.

"Lewandowski zmienia agenta: czy jego wyjazd z Monachium jest blisko? – pyta „AS”, po czym dodaje: Polski napastnik nie pierwszy raz jest kuszony przez inne wielkie kluby. W tej chwili w kontekście jego kolejnego przystanku najczęściej mówi się o Realu Madryt" – pisze madrycka gazeta.

Robert Lewandowski zaliczył we wtorek kolejny znakomity występ - strzelił dwie bramki w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów, a jego Bayern wygrał z tureckim Besiktasem 5:0.