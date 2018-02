Pjongczang 2018. Aleksandr Kruszelnicki pozbawiony brązowego medalu

25-latek był jednym ze 168 rosyjskich sportowców, którzy rywalizowali w Pjongczangu pod flagą olimpijską po tym, jak ich kraj został wykluczony z igrzysk po dopingowym skandalu.

Kruszelnicki wraz ze swoją żoną Anastazją Bryzgałową zdobyli brązowy medal w curlingu podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. W meczu o trzecie miejsce pokonali Norwegów 8:4.

W próbkach Kruszelnickiego znaleziono ślady meldonium. Powtórne badanie potwierdziło pierwszy wynik. Za stosowanie tej substancji zdyskwalifikowana została (na dwa lata) m.in. tenisistka Maria Szarapowa.

Przeciwko Kruszelnickiemu wszczęto postępowanie karne.

Doping w curlingu?

Wielu kibiców zastanawia się, co może dawać doping w curlingu. Z odpowiedzą przychodzą tutaj zawodniczki Curling Team Łódź. - Po pierwsze doping pomaga poprawić koncentrację. Po drugie poprawia wydolność, bo szczotkowanie to ciężki interwałowy wysiłek fizyczny. Jeżeli ostatni kamień w meczu można szczotkować z taką samą siłą, szybkością, efektywnością, jak pierwszy - to ma się przewagę - piszą zawodniczki Curling Team Łódź.

Do tej pory w Pjongczangu na stosowaniu dopingu przyłapano trzech sportowców. Oprócz Rosjanina dopingową wpadkę zaliczyli japoński shorttrackista Kei Saito oraz słoweński hokeista Ziga Jeglić.