Siergiej Sirotkin: Robert Kubica osiągnął bardzo wiele. Ale nie jesteśmy tu po to, by być grzecznymi chłopcami

Kubica walczył z Sirotkinem o pozycję kierowcy wyścigowego w zespole Williams. Rosjanin wygrał tę rywalizację, a Polak będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego. Ma zapewnione jazdy w trzech piątkowych treningach (Hiszpania, Austria, Abu Zabi), usiądzie też za kierownicą Williamsa FW41 podczas testów przedsezonowych oraz tych w trakcie sezonu.

- Dla jednych może być to bolesne, dla innych nie. Mimo wszystko jesteśmy tutaj i rozmawiamy. Rozumiem jego sytuację. Mam do niego ogromny szacunek. Osiągnął bardzo wiele. Ale nie jesteśmy tu po to, by być grzecznymi chłopcami - mówił Sirotkin.

- Każdy walczy o swoje i on to rozumie - dodał Rosjanin.

Sirotkin swoje relacje z Polakiem określił jako normalne. - To doświadczony kierowca. Jego lista sukcesów jest długa i nie muszę ich wymieniać. On o tym wie, nie musimy o tym rozmawiać.

Williams 15 lutego zaprezentował swój nowy samochód, a od 26 lutego, razem z innymi zespołami, będzie brał udział w testach na torze Catalunya. Polak ma w nich jeździć, ale nie wiadomo jeszcze, jak dużo i w które dni.

Sezon F1 rozpocznie się 25 marca od Grand Prix Australii.