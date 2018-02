Siatkówka. MKS Będzin szybko znalazł zastępstwo. Selekcjoner Holendrów poprowadzi zespół z Zagłębia

Nowy trener MKS-u Będzin znany był również z prowadzenia zespołów żeńskich. Z włoskim INN Napoli zdobył Puchar CEV (1999), z hiszpańskim CVT Tenerife awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń (2001), a z holenderskim Brother/Martinus aż trzykrotnie do 1/4 finału Pucharu Europy (1993 - 1995). Zajmował się także kadrą Holandii (2012 - 2014), doprowadzając ją choćby do 9. miejsca na mistrzostwach Starego Kontynentu (2013), 4. w Lidze Europejskiej (2013) oraz finału II dywizji World Grand Prix (2014).

53-latek objął męską kadrę Oranje w listopadzie 2014 roku. Zajął z nią 9. oraz 14. miejsce na mistrzostwach Europy. Holendrzy, pod wodzą nowego trenera MKS-u, występowali również w Lidze Światowej, docierając dwukrotnie do turnieju finałowego dywizji II, plasując się kolejno na trzeciej (2016) i czwartej pozycji (2017).

Vermeulen przejmuje MKS Będzin po Stelio DeRocco. Zespół znajduje się na 13. pozycji, co oznacza, że jeśli nic się nie zmieni, to będzie zmuszony walczyć o uniknięcie barażu z drużyną z lokaty niżej. Siatkarze z Zagłębia przegrali aż 14 spotkań – ostatnie z Treflem Gdańsk 0:3.