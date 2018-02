Liga Mistrzów. Arjen Robben niezadowolony. Zdecydowana odpowiedź trenera

- Jeśli powiem co myślę, to jutro skończę na dywaniku u Brazzo [Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu - red.] lub u Karla-Heinze Rummenigge [prezesa klubu - red.] - powiedział po meczu z Besiktasem Arjen Robben.

Holender nie był zadowolony z decyzji Juppa Heynckesa, który posadził doświadczonego skrzydłowego na ławce rezerwowych.

Co o słowach Robbena myśli szkoleniowiec Bayernu Monachium? - Piłkarz musi zaakceptować decyzję trenera. Mamy w składzie praktycznie samych reprezentantów swoich krajów. To normalne, że ktoś nie jest zadowolony, gdy nie gra. Rozumiem to, ale jako trener muszę zarządzać kadrą - powiedział Heynckes.

72-letni trener ocenił również grę holenderskiego skrzydłowego. - Robben po wejściu na boisko ożywił naszą grę. Cieszę się, że mam tak dużo możliwości w ofensywie - zakończył.