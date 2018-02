Siatkówka. Kolejna roszada trenerska w PlusLidze. Stelio DeRocco rozstał się z MKS-em

Stelio DeRocco trafił do MKS-u Będzin w styczniu 2016 roku. W poprzednich rozgrywkach jego zespół uplasował się na 11. pozycji w tabeli, jednak w tych radził sobie nieco gorzej. Ostatnia porażka z Treflem Gdańsk 0:3 był czternastą w sezonie 2017/2018. Drużyna wygrała tylko 7 spotkań i obecnie zajmuje 13. miejsce zestawienia.

Klub z Zagłębia rozstał się nie tylko z kanadyjskim szkoleniowcem, ale również jego asystentem,

Rafałem Murczkiewiczem. Nie jest jeszcze znany następca trenera DeRocco, który prowadzić będzie zespół z Będzina w najważniejszym momencie sezonu.

Tak gwałtowny ruch władz drużyny może dziwić. Nie zmienia to jednak faktu, że runda zasadnicza zmierza ku końcowi, wskazując nie tylko pretendentów do gry o medale play-off, ale również do spadku.

Po tym sezonie z siatkarską ekstraklasą pożegnają się dwa zespoły, zmniejszając kolejne rozgrywki PlusLigi do 14 drużyn. Ponadto, ekipy z miejsc 13-14 zagrają do dwóch wygranych spotkań o miejsce 13. Przegrany będzie musiał skonfrontować się z najlepszym teamem I ligi w barażu o utrzymanie.