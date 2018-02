Grupa Lotos partnerem Roberta Kubicy, ale Polak wydał specjalne oświadczenie

- To dla nas ogromny przywilej i satysfakcja móc poinformować, iż wielomiesięczna współpraca BSS Group z Robertem Kubicą doprowadziła do oficjalnego potwierdzenia Roberta jako kierowcy testowego w legendarnym zespole Williamsa - ogłosili przedstawiciele grupy BSS.

Damian Raciniewski, prezes zarządu BSS przyznał na łamach portalu 'WP Sportowe Fakty', że współpraca polskiego kierowcy z Grupą Lotos nie była uzależniona od jego powrotu do F1.

- Cały zarząd Grupy Lotos jest jego wielkim fanem. Od początku było jasne, że są bardzo zainteresowani współpracą, niezależnie od tego, czy uda mu się wrócić do F1 - przyznał Raciniewski.

I dodał: - W trakcie naszych rozmów z Robertem pojawiła się nazwa firmy paliwowej, sami ją zasugerowaliśmy. Została zaakceptowana i bardzo szybko podjęliśmy rozmowy.

Na słowa prezesa zarządu BSS zareagował Kubica.

Co na to agencja BSS? - Robert nie chce się wywiązać z pewnych zobowiązań, których się podjął. Wiem o tym komunikacie, bo moi pracownicy mi go przesłali. Zbieramy wszelką dokumentację na ten temat i opublikujemy ją - powiedział Raciniewski cytowany przez 'WP Sportowe Fakty'.

Robert Kubica będzie od nowego sezonu kierowcą testowym Williamsa. 15 lutego w Londynie odbyła się prezentacja nowego samochodu oraz kierowców. W wyścigach za kierownicą FW41 zasiądą Lance Stroll i Siergiej Sirotkin. Pierwsze testy nowego bolidu odbędą się w Barcelonie. Początek 26.02.