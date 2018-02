Antonio Conte wskazał faworyta meczu Chelsea z Barceloną

- Na papierze to Barcelona jest faworytem, ale musimy być zmotywowani. Takie mecze są ważne, ponieważ możemy przekonać się, na jakim poziomie jesteśmy. Uważam, że to będzie próba ognia. Będzie to trudne spotkanie, Barcelona rozgrywa fantastyczny sezon, a te rozgrywki nas interesują. Musimy być przygotowani i świadomi naszego poziomu - powiedział Conte na przedmeczowej konferencji prasowej.

Po czym ocenił szanse na zwycięstwo z wicemistrzami Hiszpanii: Jeśli chcemy wygrać, musimy rozegrać perfekcyjne spotkanie. Barcelona zasłużyła na miano faworyta dwumeczu, dzięki swojej grze przez wiele lat. Postaramy się pokazać z jak najlepszej strony. Jeżeli na koniec wygramy, to dobrze. Jeśli nie, to będzie oznaczać, że Barca była od nas lepsza.

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy, dla Chelsea w pierwszym spotkaniu kluczowe będzie zatrzymanie Leo Messiego. - Jak to zrobić? Dobre pytanie. Rozmawiamy o najlepszym piłkarzu na świecie. Potrafi stworzyć okazję w momencie, w którym inni myślą, że nie ma możliwości strzelenia gola. To fantastyczny zawodnik. Musimy zwracać na niego uwagę, przy czym nie możemy zapomnieć o innych. Chcemy zatrzymać całą drużynę Barcelony - Messiego, Suareza, Iniestę... Musimy grać - ocenił trener mistrzów Anglii.

Początek spotkania Chelsea z Barceloną we wtorek o godzinie 20.45.