Pjongczang 2018. Heinz Kuttin krytykuje Schlierenzauera i Fettnera

Austria po raz pierwszy od 16 lat nie zdobyła medalu w skokach na igrzyskach. Kuttin był wyraźnie niezadowolony z postawy swoich podopiecznych - Austria zajęła 4. miejsce ze stratą aż 94 pkt do trzeciej Polski. W Pucharze Narodów podopieczni Kuttina również zajmują 4. miejsce z 2080 pkt - do pierwszej Norwegii tracą aż 2069 pkt, a do trzeciej Polski ponad 1300 pkt.

Indywidualnie najlepszy z Austriaków był Michael Hayboeck (7. miejsce). Stefan Kraft był 16., Gregor Schlierenzauer 20., a Manuel Fettner 21.

- Bardzo mi przykro z powodu Gregora Schlierenzauera i Manuela Fettnera, nie rozumiem tego - powiedział Kuttin cytowany przez serwis Spox. Obaj mieli zapewnione odpowiednie przygotowania, "na treningach potrafili skakać bardzo dobrze i nie byli zadowoleni z 6., 7., 8. czy 10. miejsca, a potem przychodzi konkurs i - przepraszam - ale to nie była nawet przeciętność. Nie rozumiem tego. Jestem więcej niż rozczarowany."

Dyrektor austriackiej federacji Ernst Vettori przyznał, że z pewnością będą rozważone zmiany w kadrze, "ale najpierw musi skończyć się sezon". To bardzo ważna informacja dla reprezentacji Polski, nieoficjalnie Austriacy myślą o zatrudnieniu Stefana Horngachera, który prowadzi biało-czerwonych.

Schlierenzauer pośrednio zaatakował Kuttina. - Trzeba mieć plan i wizję. Czy teraz sztab trenerski ją ma? Nie mogę na to odpowiedzieć - stwierdził legendarny skoczek, mistrz olimpijski z drużyną z 2010 roku i rekordzista pod względem wygranych konkursów Pucharu Świata (53).