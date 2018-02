Puchar Anglii. Sensacja w V rundzie! Wigan wyeliminowało Manchester City!

O sensacyjnym awansie Wigan przesądziła bramka Willa Grigga z 79. minuty spotkania. Goście od końcówki pierwszej połowy grali w osłabieniu, gdyż czerwoną kartkę zobaczył Fabian Delph.

To dopiero druga porażka Manchesteru City w tym sezonie w rozgrywkach krajowych. Wcześniej drużyna Pepa Guardioli przegrała jedynie z Liverpoolem w Premier League. To olbrzymia sensacja, gdyż lider angielskiej ekstraklasy przegrał z drugim zespołem League One (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii).

Wigan w ćwierćfinale Pucharu Anglii zmierzy się u siebie z Southampton. Spotkanie odbędzie się 17 marca, a jego triumfator pojedzie na półfinał, który rozegrany zostanie na Wembley.