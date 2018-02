Siatkówka. Wielka passa i wielki rywal. Na starcie ONICO - ZAKSA cień rzucą kontuzje?

W swojej historii (15 sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce) nie wygrali mistrzostwa ani nawet wicemistrzostwa kraju, jednak ten rok może być dla nich przełomowy. Siatkarze klubu z Warszawy właśnie zapisują na swoim koncie najdłuższą passę zwycięstw w historii ich startów w siatkarskiej ekstraklasie (na dzień 19 lutego jest to 12 wygranych spotkań) i na takim bilansie nie zamierzają poprzestać.

ONICO Warszawa nie przegrała od 9 listopada, kiedy 0:3 uległa PGE Skrze Bełchatów. Kolejkę wcześniej przegrała w Kędzierzynie-Koźlu z ZAKSĄ, więc wtorkowy mecz pomiędzy mistrzami Polski a stołeczną drużyną będzie podsumowaniem progresu, który poczynili siatkarze Stephane'a Antigi. W tym okresie pokonali faworyzowane zespoły Jastrzębskiego Węgla, Asseco Resovii Rzeszów czy Trefla Gdańsk, samemu stając się jednym z faworytów do medalu sezonu 2017/2018.

Nietykalna ZAKSA do ogrania?

Choć bilans spotkań warszawian z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle nie jest najlepszy, to nie oznacza, że wtorkowe starcie tego nie zmieni. Na 43 mecze stołeczni zawodnicy wygrywali tylko 6 razy, a w tym sezonie ulegli mistrzom Polski 1:3. W spotkaniu rozgrywanym w kędzierzyńskiej hali Azoty najlepszym zawodnikiem gości był zdobywca 11 punktów, Bartosz Kwolek. Jego bardziej doświadczeni koledzy – Antoine Brizard oraz Wojciech Włodarczyk – a także młody Sharone Vernon-Evans zapisali na swoim koncie jeden punkt mniej. To był świetny mecz warszawian na siatce. Zawodnicy ONICO czternastokrotnie zablokowali rywali, podczas gdy mistrzom Polski ta sztuka udała się siedem razy. Ponadto, osiem razy punktowali w polu serwisowym przy trzech podobnych zagraniach ZAKSY. Spotkanie przegrali mniejszą dokładnością ataku – 54 procent po stronie gospodarzy do 40 gości.

Sporo się jednak od tego czasu zmieniło. Choć kędzierzynianie zaliczyli passę siedemnastu meczów bez porażki, to w styczniu przerwała ją Asseco Resovia Rzeszów. To nie był koniec kłopotów zespołu prowadzonego przez Andreę Gardiniego. Drużyna nie obroniła tytułu zdobywcy Pucharu Polski, co widocznie ją podłamało, przekładając się na porażkę 2:3 z Noliko Maaseik w Lidze Mistrzów. Wydaje się, że mistrzowie kraju powrócili na właściwą drogę, jednak pokazali, że mają też swoje słabe strony, które ich przeciwnicy mogą wykorzystać.

Potencjał jest, ale...

Zespół z Warszawy w ostatnim czasie przeszedł wiele zmian (sezon 2016/2017 zakończył na 9. miejscu i pożegnał się ze szkoleniowcem Jakubem Bednarukiem), a wyniki pokazują, że były to roszady na lepsze. Zatrudnienie na stanowisku pierwszego trenera byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a obecnie kadry Kanady, Stephane'a Antigi, było świetnym posunięciem zarówno sportowym, jak i marketingowym. Do tego doszła osoba Pawła Zagumnego jako dyrektora sportowego drużyny i późniejsze zawiązanie współpracy z byłym reprezentantem kraju, Piotrem Gackiem. O klubie zaczęto pisać, ale również oczekiwano od niego znacznie lepszych rezultatów. Z taką presją skład sobie poradził, co cieszy w szczególności w kontekście młodych zawodników, będących przyszłością krajowej i międzynarodowej siatkówki.

Dobrze obrazują to statystyki, w których na 3. miejscu wśród libero znajduje się Damian Wojtaszek (numerem „1” jest zawodnik ZAKSY, Paweł Zatorski). ONICO jest jedynym klubem, który w pierwszej dziesiątce przyjmujących w PlusLidze ma aż dwóch reprezentantów – rewelację sezonu, 21-letniego Bartosza Kwolka oraz Wojciecha Włodarczyka (kolejno 4. oraz 8. miejsce, na czele statystyk ponownie reprezentant mistrzów Polski – tym razem Sam Deroo). Na 6. miejscu polskiego środka znajduje się mistrz świata, Andrzej Wrona, a na 9. pozycji wśród rozgrywających plasuje się Antoine Brizard. Ponadto, w rankingu najlepiej serwujących lokatę wicelidera zajmuje Kwolek (30 asów), a trzecie miejsce wśród blokujących (44 bloki) należy do Wrony.

Warszawianie potencjał mają, więc we wtorkowym meczu z ZAKSĄ można spodziewać się emocji. Cieniem na spotkaniu może jednak położyć się sytuacja zdrowotna zespołu. W związku z kontuzjami w meczu 21. kolejki PlusLigi przeciwko Dafi Społem Kielce nie zagrali Bartosz Kwolek, Sharone Vernon-Evans i Jan Nowakowski. Bartosz Kwolek przeszedł zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego, Sharone Vernon-Evans zmaga się z problemami przeciążeniowymi, natomiast Jan Nowakowski na jednym z treningów złamał palec prawej ręki. – Chcieliśmy wygrać dla tych chłopaków. Wiemy, że jest im ciężko. Oni też na pewno chcieliby nam pomóc, ale niestety nie mogą, więc mobilizacja była bardzo duża – powiedział po meczu kapitan drużyny, Andrzej Wrona.

Kędzierzynianie również mają swoje problemy, do których należy zaliczyć uraz, którego nabawił się ich lider, Sam Deroo. W spotkaniu przeciwko Cuprum Lubin doznał kontuzji kostki. Belg nie wystąpił w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Trentino Diatec oraz w poprzedniej kolejce PlusLigi, w której kędzierzynianie pokonali 3:1 Cerrad Czarnych Radom.

- Jestem zdania, że możemy zagrać zdecydowanie lepiej niż w meczu z Kielcami. Mecz z ZAKSĄ przed własną publicznością jest bardzo motywujący. Liczymy na wielkie wsparcie ze strony kibiców, które – mamy nadzieję – da nam energię do pokonania mistrzów Polski – obiecuje trener ONICO, Stephane Antiga.

Początek wtorkowego spotkania o 19.00 w warszawskiej hali Torwar.