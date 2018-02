Reprezentacja Polski bez Waczyńskiego, Kuliga i Slaughtera na Kosowo i Węgry

Brak Waczyńskiego był spodziewany, bo jego Unicaja Malaga gra w skonfliktowanej z FIBA Eurolidze, a do tego hiszpański klub słynie z tego, że bardzo rzadko przedkłada interesy koszykarzy czy reprezentacji ponad własne. Na mecze swoich reprezentacji nie pojechali także Sasu Salin (Finlandia) oraz Giorgi Shermadini (Gruzja). Wizyta trenera Mike’a Taylora, a potem komunikacja oficjalną drogą z hiszpańskim klubem nie przyniosła zmiany decyzji.

Z Kosowem i Węgrami nie zagra też Damian Kulig. Trener Taylor tłumaczy to tak: - Damian zawsze był obecny dla kadry narodowej, gdy był w 100 procentach sprawny. Od jakiegoś czasu zgłaszał nam jednak mniejsze problemy zdrowotne, a jego klub radził mu, aby w lutowym okienku odpoczął. Byłem w kontakcie zarówno z samym zawodnikiem, jak i trenerem Saso Filipovskim i przychyliliśmy się do ich prośby, aby pozwolić Damianowi odpocząć. To przykład dobrej współpracy między kadrą a klubem i wierzę, że w kolejnych okienkach Kulig już będzie z nami.

W kadrze po raz kolejny zabranie też naturalizowanego Amerykanina A.J. Slaughtera, który nie wojował ze swoim klubem ASVEL Lyon-Villeurbanne o zwolnienie na mecz reprezentacji.

Do reprezentacji wraca podkoszowy Stelmetu Zielona Góra Adam Hrycaniuk, który może okazać się ważną postacią kadry tym bardziej, że nie wiadomo, w jakiej formie jest Przemysław Karnowski. Środkowy, który na co dzień gra w Andorze, leczył przez ostatnich kilka tygodni kontuzjowaną kostkę, ale od ponad miesiąca nie zagrał żadnego meczu. Ważniejszą rolę może odegrać też Jakub Wojciechowski, który był jednym z najlepszych graczy listopadowego meczu z Litwą.

Do reprezentacji Polski dołączyli Mikołaj Witliński oraz Marcel Ponitka. Pierwszy ma pomóc wobec braków podkoszowych, drugi będzie też sprawdzany pod kątem gry na pozycji rozgrywającego.

Zgrupowanie rozpoczyna się oficjalnie o godz. 20 w poniedziałek. Koszykarze będą przygotowywać się do piątkowego meczu na hali Anwilu. Polska podejmie Kosowo w piątek 23 lutego we Włocławku, a trzy dni później zagra na wyjeździe z Węgrami. W grupie C kwalifikacji do MŚ biało-czerwoni rywalizują jeszcze z Litwą.

Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy – wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do mistrzostw świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).

Kwalifikacje do EuroBasketu w 2021 roku rozpoczną się zaraz po Pucharze Świata - w listopadzie 2019 roku. Kolejne okienka na mecze reprezentacji zaplanowane są na luty i listopad 2020 roku oraz na luty 2021 roku.

Reprezentacja Polski na lutowe mecze kwalifikacji MŚ 2019:

Cel Aaron (Polski Cukier Toruń)

Gielo Tomasz (Divina Seguros Joventut)

Gruszecki Karol (Polski Cukier Toruń)

Hrycuniak Adam (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Karnowski Przemysław (MoraBanc Andorra)

Koszarek Łukasz (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Łączyński Kamil (Anwil Włocławek)

Matczak Filip (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

Ponika Marcel (Asseco Gdynia)

Ponitka Mateusz (Iberostar Teneryfa)

Sokołowski Michał (Rosa Radom)

Witliński Mikołaj (Asseco Gdynia)

Wojciechowski Jakub (Betaland Capo d’Orlando)

Zamojski Przemysław (Stelmet Enea BC Zielona Góra)