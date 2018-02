Ekstraklasa. Górnik Zabrze pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza

Na gole w Zabrzu czekaliśmy do 30. minuty spotkania. Wtedy to ładną akcję przeprowadził Igor Angulo, który w polu karnym rywala wypatrzył Łukasza Wolsztyńskiego. Hiszpan wyłożył Polakowi piłkę niemal do pustej bramki i gospodarze objęli prowadzenie.

W 53. minucie było już 2:0. Indywidualną akcję przeprowadził Rafał Kurzawa, który strzałem z dystansu pokonał Jana Muchę. Reprezentant Polski błysnął też przy trzecim golu dla zabrzan, kiedy posłał ładną, prostopadłą piłkę do Damiana Kądziora. Ten w sytuacji sam na sam ze słowackim bramkarzem Bruk-Betu spokojnie ustalił wynik spotkania.

Górnik pozostał na czwartym miejscu w tabeli. Drużyna Marcina Brosza traci punkt do Lecha, trzy do Jagiellonii oraz pięć do prowadzącej w lidze Legii. Bruk-Bet Termalica jest przedostatnia i do zajmującej bezpieczną pozycję Sandecji traci punkt.

W następnej kolejce Górnik zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław (niedziela, 15.30), Bruk-Bet Termalica podejmie Sandecję (sobota, 15.30).