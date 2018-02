Stefan Horngacher skomentował brąz reprezentacji Polski

Stefan Horngacher był niezwykle ucieszony z kolejnego medalu Polski po jego wodzą. - Jestem bardzo szczęśliwy, to był bardzo emocjonujący, fantastyczny konkurs. Nie było błędów, każdy skoczył dokładnie to, co powinien. Rywalizacja trwała do samego końca. Moim zdaniem wygraliśmy brązowy medal! - mówił Stefan Horngacher na antenie TVP.

Austriak zauważył, że każdy skoczek skoczył to, co do niego należało. - Konkurs trzeba traktować jako indywidualny konkurs każdego. Maciej Kot oddał najlepsze skoki na tych igrzyskach, Stefan Hula utrzymał wysoki poziom. Dawid Kubacki i Kamil Stoch również oddali znakomite skoki - mówił trener.

Austriak nie chciał jednak rozmawiać na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu z reprezentacją Polski, który wygasa tuż po sezonie 2017/2018.

- To niesamowite uczycie zdobyć medale na igrzyskach olimpijskich. To jest spełnienie marzeń, celem był medal, a my zdobyliśmy dwa. Nie udało się na normalnej skoczni, ale potem pokazaliśmy klasę - dodał trener.

