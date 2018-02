Rosyjski zawodnik opuścił wioskę olimpijską. Co daje doping w curlingu?

Rosjanin wraz z Anastazją Bryzgałową zdobyli brązowy medal w curlingu podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. W meczu o trzecie miejsce pokonali Norwegów 8:4.

Zawodnik może jednak stracić swój medal. Według rosyjskiego serwisu "Sport Express" w jego próbkach znaleziono ślady meldonium. Na razie nie wiadomo, jakie będą konsekwencje dla zawodnika, ale Kruszelnicki był bardzo zaskoczony takim wynikiem. Rosyjski sportowiec opuścił już wioskę olimpijską.

Doping w curlingu?

Wielu kibiców zastanawia się, co może dawac doping w curlingu. Z odpowiedzą przychodza tutaj zawodniczki Curling Team Łódź. - Po pierwsze doping pomaga poprawić koncentrację. Po drugie poprawia wydolność, bo szczotkowanie to ciężki interwałowy wysiłek fizyczny. Jeżeli ostatni kamień w meczu można szczotkować z taką samą siłą, szybkością, efektywnością, jak pierwszy - to ma się przewagę - piszą zawodniczki Curling Team Łódź.

CAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu) wszczął postępowanie w sprawie dopingu na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. Nie podano jeszcze oficjalnie, czy próbka B potwierdziła obecność meldonium w organizmie Rosjanina. Za stosowanie tego środka (na dwa lata) zdyskwalifikowana została m.in. tenisistka Maria Szarapowa.