Pjongczang 2018. Uszkodzony strój i widoczna pierś francuskiej łyżwiarki

Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron to dwukrotni mistrzowie świata w łyżwiarstwie figurowym i jedni z faworytów do złota olimpijskiego w Pjongczangu. W poniedziałek udanie rozpoczęli rywalizację – w pierwszym przejeździe otrzymali notę 81.93, co pozwoliło im zająć drugie miejsce tuż za Kanadyjczykami – Tessą Virtue i Scottem Moirem (83.67).

Nie znakomity występ, a uszkodzony strój francuskiej zawodniczki przyciągnął uwagę wielu kibiców. Podczas jazdy spod sukienki wystawała jej... pierś.

Zaistniała sytuacja zdekoncentrowała nieco Francuzów. Papadakis nie chciała odpowiadać na pytania dziennikarzy, a Cizeron narzekał, że przez wadę chokera w stroju partnerki sędziowie odebrali im kilka cennych punktów.

Polska para – Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew – zajęła 14. miejsce. Druga część walki o medale odbędzie się we wtorek.