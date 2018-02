Oskar Piechota wygrywa drugą walkę w UFC! Znokautował Tima Williamsa [WIDEO]

Świetną dyspozycję zaprezentował Oskar Piechota na gali UFC Fight Night 126, gdzie znokautował Tima Williamsa w pierwszej rundzie pojedynku.

Pojedynek rozpoczął się spokojnie, obaj zawodnicy wymieniali się uderzeniami, co jakiś czas kopiąc. Williams już na początku trafił kilkoma mocnymi ciosami na twarz Polaka, ten jednak sukcesywnie robił swoje. W drugiej minucie prawa pięść Piechoty doszła do szczęki Williamsa, co było początkiem końca.

Polak w UFC zadebiutował w 2017 roku, na gali UFC w Gdańsku.

