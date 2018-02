Ekstraklasa. Petar Brlek wraca do Ekstraklasy

Peter Brlek trafił do Wisły Kraków w sezonie 2015/2016, ale przez prawie rok nie mógł przebić do pierwszego składu. Potem jednak jego talent się rozwinął, a piłkarz stał się pierwszoplanową postacią ligi.

Jeszcze w sezonie 2017/2018 Chorwat zagrał pięć meczów w Ekstraklasie i zdobył dwie bramki. Pod koniec sierpnia odszedł jednak do włoskiej Genoy CFC za ponad 2 mln euro. Zawodnik nie przebił się jednak do pierwszego składu, a klub miał problemy z zapłatą za transfer. Jak informuje Gazeta Krakowska, Wisła Kraków doszła do porozumienia z włoskim klubem, a Brlek jest już w Krakowie.

W związku z tym, że Brlek grał w tym sezonie już w dwóch klubach, to powrót do Wisły Kraków jest jedyną możliwością gry. Przepisy mówią, że zawodnik może w jednym sezonie występować tylko w dwóch drużynach.

Chorwat ma trafić do Polski na półroczne wypożyczenie, ale Wisła Kraków nie ma zamiaru rezygnować z pieniędzy za transfer.