Bundesliga. Robert Lewandowski komentuje plotki o transferze do Realu Madryt

Ostatnio dziennik "Marca" poinformował, że agent Roberta Lewandowskiego kontaktował się z władzami Realu Madryt. Menedżer miał powiedzieć, że polski napastnik chce przenieść się do zespołu mistrzów Hiszpanii.

"Marca" poświęciła Lewandowskiemu okładkę jednego z wydań. "Daje się chcieć" - napisała, twierdząc, że napastnik Bayernu zamierza zakończyć etap swojej kariery w Bundeslidze i podpisać ostatni wielki kontrakt w karierze.

Co na ten temat ma do powiedzenia Lewandowski? - Jeśli miałbym jako piłkarz Bayernu głowić się nad tym, nie wpłynęłoby to pozytywnie na moją dyspozycję. Jestem piłkarzem Bayernu i chcę dać z siebie wszystko.

Lewandowski zdradził też, że zamierza zdobyć w tym sezonie trzy trofea: wygrać ligę, Puchar Niemiec oraz oraz Ligę Mistrzów. - Paris Saint-Germain jest na tym samym poziomie co Real Madryt czy Barcelona. Zobaczymy, czy będą w stanie odrobić stratę (1-3 z Realem w pierwszym meczu 1/8 finału). Manchester City również jest jednym z faworytów, podobnie jak i wspomniana Barcelona, Real czy Bayern. Wielkie zespoły zawsze pozostają wielkie.

- Triumf Bayernu nie byłby sensacją. Ale dla Bundesligi byłoby dobrze, gdyby pojawił się trzeci zespół regularnie występujący w LM obok Bayernu i Borussii Dortmund - powiedział napastnik mistrza Niemiec. Cała rozmowa w poniedziałkowym "Kickerze".