Championship. Świetna interwencja Bartosza Białkowskiego. "Coś niewiarygodnego"

Była 75. minuta, a oba zespoły wciąż nie strzeliły żadnego gola. Dobrą okazję mieli gospodarze, ale kolejny raz na ich przeszkodzie stanął Bartosz Białkowski, bramkarz Ipswich.

W 89. minucie gola dla drużyny przyjezdnych strzelił Luke Chambers. Kiedy wydawało się, że tym wynikiem zakończy się mecz, to Norwich zdołało wyrównać. A współwinnym straconej bramki był Białkowski. Polak wybiegł przed pole karne do napastnika, ale ten zdołał dośrodkować, bramkarz szybko wrócił na linię bramkową, ale już nie zdążył obronić strzału Timma Klose.

Po 32. kolejkach Norwich zajmuje 12, miejsce, a Ipswich 11.

Białkowski trafi do kadry?



Polski bramkarz został wybrany najlepszym piłkarzem meczu z Burton (0:0). Białkowski jest jedną z największych gwiazd swojej drużyny, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku. Zimą mógł trafić do występującego w Premier League Crystal Palace, ale kluby nie dogadały się w sprawie kwoty odstępnego.

30-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Adama Nawałki. Selekcjoner ma dwóch pewniaków do wyjazdu na mistrzostwa świata - to Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański, którzy będą walczyć o miejsce w podstawowym składzie.

Nie wiadomo na razie kto będzie trzecim golkiperem. Artur Boruc zakończył karierę reprezentacyjną, a Łukasz Skorupski - najczęściej to on jest powoływany do kadry - nie gra w Romie.

Białkowski jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji Polski. W latach 2005-2007 zagrał sześć razy w kadrze do lat 20.