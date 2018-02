Pjongczang 2018. Horngacher ogłosił kadrę na konkurs drużynowy. Bez zmian

Podobnie jak w konkursach indywidualnych, biało-czerwoni wystąpią w składzie Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Poza drużyną znalazł się ponownie Piotr Żyła, który wypadał na treningach zdecydowanie najsłabiej. Sam zawodnik przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że taka decyzja Horngachera nie może dziwić, biorąc pod uwagę skoki „Wiewióra”.

Do kadry austriackiej wraca za to Gregor Schlierenzauer, którego zabrakło w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni dużej. Poprzednio Heinz Kuttin postawił na Clemensa Aignera, tym razem rywalizację wygrał Schlierenzauer, który będzie skakał u boku Michaela Hayboecka, Manuela Fettnera i Stefana Krafta.

Zaskoczyli za to Niemcy. Markusa Eisenbichlera w zespole zastąpi Stephan Leyhe.

Konkurs drużynowy odbędzie się w poniedziałek. Pierwszą serię zaplanowano na godz. 13.30.