Kamil Stoch skomentował odebranie złotego medalu

Kamil Stoch odebrał trzeci złoty medal olimpijski. Polak pojawił się na ceremonii wręczenie medali w towarzystwie wszystkich kolegów z reprezentacji oraz całego sztabu szkoleniowego. Tuż po wręczeniu medali skoczek przyznał, że nie jest w stanie opisać swoich odczuć.

- Chyba nie da się tego opisać słowami. No cóż, wszystko pozostawiam historykom. Ten medal chciałbym zadedykować mojej żonie Ewie, która mocno mnie wspiera. Chciałbym również zadedykować go całej naszej drużynie, bo to nie jest tylko moja zasługa lecz naprawdę wielu ludzi - mówił Kamil Stoch na antenie TVP.

Przed Polakami ostatni konkurs skoków mężczyzn na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu. W poniedziałek zawodników czeka rywalizacja drużynowa (godzina 13.30). Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live.