Liga Mistrzów. Tom Henning Ovrebo: Kibice Chelsea grozili mi śmiercią

Norweg był arbitrem rewanżowego meczu półfinału Ligi Mistrzów w 2009 roku między Chelsea i Barceloną. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis, w rewanżu w Londynie gospodarze prowadzili od 9. minuty po golu Michaela Essiena. Awans do finału zapewnił "Blaugranie" Andres Iniesta, który zdobył bramkę w 90. minucie meczu.

Spotkanie zakończyło się skandalem. W trakcie gry piłkarze Chelsea aż czterokrotnie domagali się podyktowania rzutu karnego, jednak Ovrebo ani razu nie odgwizdał przewinień Barcelony. Po meczu Didier Drogba postawę arbitra nazwał "pi******ną hańbą".

We wtorek Chelsea podejmie Barcelonę w pierwszym meczu 1/8 finału LM. Z tej okazji hiszpański dziennik "Marca" przeprowadził wywiad z Norwegiem. - To na pewno nie był mój najlepszy dzień. Takie błędy mogą jednak przydarzyć się każdemu sędziemu. Co więcej uważam, że trenerzy i piłkarze również zawiedli i nic z tym nie zrobiono - powiedział Ovrebo.

- Po tamtym meczu nie rozmawiałem z żadnym zawodnikiem. Po prostu zszedłem do szatni z godnością. Po spotkaniu wiele osób było nam przeciwnych, w kilku kolejnych dniach musieliśmy dbać o siebie sami. Do 2012 roku otrzymywałem od kibiców Chelsea listy z pogróżkami, niektóre wprost mówiły o mojej śmierci.

- Teraz to już jednak przeszłość. Na pewno po publikacji tego wywiadu sporo osób sobie o mnie przypomni, jednak nie mam z tym problemu. Ludzie mogą robić co chcą. Prowadzę szczęśliwe życie z rodziną i przyjaciółmi w Oslo. Nauczyłem się akceptować popełnione błędy - zakończył Ovrebo.

Wtorkowy mecz Chelsea z Barceloną rozpocznie się o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl.