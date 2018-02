ZIO 2018. Świetne warunki na konkurs drużynowy. Organizatorzy mają jednak wyjście awaryjne

Jak informowaliśmy w 14 lutego, w czasie szóstego odcinka cyklu "Majchrzak w Punkt K", organizatorzy przygotowali się na przeniesienie poniedziałkowego konkursu drużynowego na skocznię normalną, gdyby była taka potrzeba i nastąpiło duże załamanie pogody. - Jest to jedna z możliwości, ale do poniedziałku jeszcze dużo czasu - taką informację dostaliśmy wówczas z biura zawodów.

Gdyby zawody drużynowe przeniesiono na skocznię normalną, to byłby to pierwszy taki przypadek w historii igrzysk olimpijskich. Do tej pory najmniejszym obiektem, na którym rozegrano drużynówkę, była skocznia w Calgary (1988 rok). Tamten obiekt miał punkt K usytuowany na 114 metrze. Przeniesienie konkursu byłoby jednak absolutną ostatecznością.

Najcieplejszy dzień igrzysk?

Prognozy pogody mówią, że w poniedziałek wiatr nie powinien przekraczać dwóch metrów na sekundę. Pogoda w Pjongczangu trochę się zmienia i w poniedziałek prognozowany jest zdecydowanie najcieplejszych dzień na tych igrzyskach, bo temperatura ma wynosić nawet 10 stopni.

Najlepiej osłonięta skocznia na świecie

Budowa skoczni narciarskiej była całkowicie przemyślana, a projektanci zadbali o to, by obiekty były jak najlepiej osłonięte od wiatru. Pjongczang nazywane jest najzimniejszym miejscem na świecie na swojej szerokości geograficznej, a uczucie chłodu potęguje dodatkowo niemal nieustający wiatr. Właśnie dlatego skocznie zostały wyposażone w potężne wiatrołapy, które rozciągnięto wzdłuż zeskoku K125 oraz za rozbiegami obu skoczni.

Początek poniedziałkowego konkursu drużynowego o godzinie 13.30.