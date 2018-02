Bundesliga. Bayern wygrał z Wolfsburgiem. Zadecydowała bramka Lewandowskiego

Gospodarze objęli prowadzenie już w 8. minucie, a bramkę zdobył Daniel Didavi, który popisał się celną główką. Bayern najbliżej wyrównania był dopiero na początku drugiej połowy, ale Arjen Robben zmarnował karnego, bo trafił w słupek.

Holender chwilę później się jednak zrehabilitował. Skrzydłowy ładnie dośrodkował w pole karne, a Sandro Wagner mocnym strzałem głową pokonał bramkarza. Dla zmiennika Roberta Lewandowskiego był to szósty mecz w barwach Bayernu i druga bramka. Tym razem to jednak Polak rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale zmienił Niemca w 79. minucie. W doliczonym czasie gry Lewandowski wykorzystał rzut karny i zapewnił zwycięstwo Bayernowi. Dla napastnika była to już dwudziesta bramka w sezonie i jest liderem klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej.

Bayern przewodzi w Bundeslidze i ma aż 19 punktów przewagi nad drugim w tabeli RB Lipsk. Wolfsburg zajmuje 13. pozycję.

Jakub Błaszczykowski wciąż kontuzjowany

- Kuba może wrócić do gry w marcu - stwierdził Martin Schmidt, szkoleniowiec Wolfsburga.

32-leni Jakub Błaszczykowski po raz ostatni był widziany na murawie w listopadzie 2017 roku, kiedy w towarzyskim spotkaniu z Meksykiem (0:1) zagrał piętnaście minut. Po powrocie ze zgrupowania skrzydłowy narzekał na ból pleców. I od tamtej pory nie grał. W sezonie 2017/18 spędził na niemieckich boiskach zaledwie 426 minut. Strzelił jednego gola i nie zanotował żadnej asysty.