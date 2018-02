Pjongczang 2018. Ester Ledecka przyszła na konferencję w goglach narciarskich

Czeszka sprawiła w Pjongczangu olbrzymią sensację. Ledecka, która na IO szykowała się głównie do startu w snowboardzie, zdobyła złoty medal w supergigancie kobiet. Drugą w kolejności Annę Veith wyprzedziła zaledwie o jedną setną sekundy.

Show Ledeckiej przedłużył się do odbywającej się po zawodach konferencji prasowej. Czeszka przyszła na nią w goglach narciarskich. - W przeciwieństwie do większości dziewczyn, kompletnie nie byłam na to gotowa. Przez to rano nie zrobiłam żadnego makijażu - uśmiechała się Czeszka.