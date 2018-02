Hamalainen po meczu Legii ze Śląskiem: To był najlepszy mecz w moim życiu

W swoim pierwszym meczu domowym w 2018 roku Legia pewnie pokonała Śląsk Wrocław (4:1). Trzy bramki dla zespołu mistrzów Polski zdobył Kasper Hamalainen. Jednego gola dołożył Jarosław Niezgoda, a na ich trafienia odpowiedział jedynie Robert Pich.

- To bardzo ważne zwycięstwo, potwierdzające to, w jak wysokiej formie obecnie się znajdujemy. Przed spotkaniem ze Śląskiem byliśmy naładowani pozytywną energią po wygranej w Lubinie, co było widać od pierwszych minut piątkowego meczu - skomentował Hamalainen.

I dodał: Ciężko powiedzieć, jakimi rezerwami potencjału jeszcze dysponuję. Wiem jednak, że na pewno nie osiągnąłem jeszcze maksimum swoich umiejętności. Ciężko pracuję i cały czas staram się rozwijać. Mam wiele rzeczy do poprawy, wiem, że mogę robić je lepiej.

Hamalainen swoją wysoką formą prezentowaną w ostatnich miesiącach przypomniał kibicom świetne występy jeszcze w barwach Lecha Poznań. - Nie wiem, czy jestem lepszy, niż byłem w tamtym okresie. Wiem jednak, że na pewno jestem bardziej dojrzały. Zdaję sobie też sprawę z aspektów, nad którymi muszę pracować.

Romeo Jozak podczas zimowych przygotowań do rundy wiosennej zapowiadał, że Legia będzie grać inaczej, niż do tej pory. Szybciej, atrakcyjniej, ale przede wszystkim mądrzej. W meczu ze Śląskiem się to udało. Gospodarze przeprowadzali kombinacyjne akcje, z którymi defensorzy z Wrocławia kompletnie sobie nie radzili.

- Już w Lubinie graliśmy bardzo dobrze i przyjemnie dla oka. Jednak nie tak efektywnie, jak w spotkaniu ze Śląskiem. Wyszła nam szczególnie akcja, po której zdobyliśmy pierwszą bramkę. Wtedy poczuliśmy, że mecz się dla nas otworzył, złapaliśmy pewność siebie, a ta poniosła nas do końca meczu - ocenił Hamalainen.

- To styl, którego wymaga od nas Romeo Jozak, ale przede wszystkim wymagamy go od siebie sami. Wiemy, jak chcemy grać i staramy się robić to jak najlepiej - podkreślił.

Forma Hamalainena wystrzeliła w górę po przyjściu Jozaka do Legii. 31-latek od początku pracy nowego szkoleniowca zagrał w każdym ligowym spotkaniu (15), a w dodatku wszystkie (!) rozpoczynał w podstawowej jedenastce. - Znów zagrał świetne spotkanie. Strzelił trzy gole i to w pełni wystarczyło, by zostać najlepszym graczem meczu. Odkąd pojawiłem się w klubie, prezentował najstabilniejszą formę. Ufam mu jako piłkarzowi i jako człowiekowi, a on się za to zaufanie odpłaca dobrą grą - skomentował postawę Fina trener Legii, Romeo Jozak.

- Miło jest otrzymywać więcej szans na grę, a przede wszystkim więcej zaufania od trenera. Szkoleniowiec we mnie wierzy, ufa mi, a to daje mi pewność siebie, dzięki której jeszcze lepiej prezentuję się na boisku. Mogę spokojnie wykonywać swoją pracę, bez martwienia się o to, czy w następnym meczu będę miał szansę zagrać - zakończył Hamalainen.