Siatkówka. Trwa świetna passa ONICO Warszawa

W drużynie gospodarze zabrakło kontuzjowanych: Bartosza Kwolka, Jana Nowakowskiego i Sharone`a Vernona-Evansa. Ale ONICO nawet w osłabionym składzie było faworytem spotkania, tym bardziej, że drużyna z Kielc jeszcze nie wygrała meczu na wyjeździe w tym sezonie.

Pierwszy set rozpoczęli perfekcyjnie, bo prowadzili już 7:0. Ostatecznie wygrali go 25:15. Drugie starcie było bardziej wyrównane i niespodziewanie wygrali je goście (do 23).

Trzecia partia też była początkowo wyrównana, ale ostatecznie zakończyła się zwycięstwem gospodarzy do 21.

Wtedy w grę warszawiaków wkradło się rozluźnienie, które skutecznie wykorzystała drużyna Dafi Społem Kielce i wygrała czwartego seta 25 do 15. Dlatego o wyniku spotkania musiał zdecydować tie-break. A w nim ONICO zagrało znowu dobrze i wygrało go do 10. To była ich dwunasta wygrana z rzędu w lidze.





ONICO Warszawa - Dafi Społem Kielce 3:2 (25:15, 23:25, 25:21, 15:25, 15:10)

ONICO: Brizard, Gjorgiew, Wrona, Kowalczyk, Samica, Włodarczyk, Wojtaszek (libero) oraz Firlej, Gruszczyński, Warda.

Dafi: Stępień, Superlak, Schamlewski, Morozow, Pawliński, Wachnik, Czunkiewicz (libero) oraz Dokić, Szymański, Nalobin, Adamski.

Liderem PlusLigi jest Kędzierzyn-Koźle, a ONICO zajmuje drugą lokatę. Ekipa z Kielc zajmuje 15., czyli przedostatnie miejsce.