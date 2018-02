Ekskraklasa. Show Hamalainena, Legia rozbiła Śląsk Wrocław

Panowie włodarze miasta opanujcie się nie ma co.liczyć na pierwszą ósemkę. Trzeba przewietrzyć tych nieudaczników zwłaszcza obrońców. To co robi Pawelec i Celeban to za mało na ligę okręgową. Reszta spaceruje po boisku no oprócz Picha. Za co oni biorą kasę. Trener powinien mieć odwagę i podać się do dymisji bo jego taktyka to jakaś farsa. Atakuje bramkę przeciwnika jeden co najwyżej dwóch zawodników. Do obrony pomocnicy się nie cofają. Tym patałachów to i Messi by nie pomógł. Czas podjąć odważne decyzje Panowie "działacze" albo sprzedać to dziadostwo bo serce boli jak nasze pieniądze idą na marne(patałachy)