Serie A. Lekarz Napoli: Arkadiusz Milik nie jest gotowy psychicznie do powrotu

Polak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w październiku 2016 oraz we wrześniu 2017 roku.

- Myślę, że fizycznie jest gotowy od jakiegoś czasu, ale teraz to bardziej kwestia psychiczna - powiedział De Nicola.

- Problem w tym, że gotowość fizyczna nie oznacza, że jesteś gotowy psychicznie. Milik szybko wrócił do zdrowia po pierwszej kontuzji kolana, ale gdy doznał urazu drugiego, ludzie zaczęli mówić, że za szybko wrócił do gry. Jako lekarz mogę powiedzieć, że to nieprawda.

Trener Maurizio Sarri powiedział, że "to Milik ma mu dać znać, kiedy będzie gotowy do gry". W tym sezonie rozegrał w Napoli pięć spotkań, w których strzelił dwa gole.