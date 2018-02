Di Maria o grze dla Barcelony: Nie miałbym żadnego problemu

O transferze Di Marii do Barcelony mówi się już od kilku miesięcy. Argentyńczyk jeszcze latem ubiegłego roku był wymieniany w gronie kandydatów, którzy w katalońskim zespole mieliby zastąpić Neymara sprzedanego do PSG.

Pomimo tego, że wicemistrzowie Hiszpanii od tamtej pory sprowadzili Ousmane`a Dembele i Philippe Coutinho, to ich właściciele wciąż interesują się pozyskaniem byłego zawodnika Realu Madryt.

Kibice i eksperci do tej pory twierdzili, że Di Maria nie chciałby trafić do Barcelony, ze względu na wspomnianą przeszłość w szeregach Królewskich. 30-latek zaprzeczył temu w rozmowie z francuskim portalem "SoFoot.com". - Szczerze mówiąc, nie miałbym żadnego problemu z tym, żeby grać w drużynie Ernesto Valverde. Wręcz przeciwnie. Mój związek z Realem to przeszłość. Tamten okres zakończył się bardzo dawno temu - przyznał Argentyńczyk.

Di Maria w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 15 asyst.