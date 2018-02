Pjongczang 2018. Członek MKOl wyrzucony z wioski olimpijskiej

Wed逝g doniesie zagranicznych medi闚 Pengilly pok堯ci si z jednym z pracownik闚 ochrony w wiosce olimpijskiej w Pjongczangu. Ochroniarz stwierdzi nawet, 瞠 zosta pobity przez by貫go skeletonist, uczestnika IO w 2006 i 2010 roku.

Pengilly twierdzi jednak, 瞠 do r瘯oczyn闚 nie dosz這, a zadrapania na twarzy ochroniarza pojawi造 si, poniewa ten prawdopodobnie si... przewr鏂i. - Kiedy chcia貫m przej嗆 obok stra積ika, ten powiedzia mi, 瞠bym poszed w drug stron i zablokowa mi drog. Nast瘼nie zbli篡 si do mnie i poprosi o moj akredytacj. Pokaza貫m mu j i od razu poprosi貫m o spotkanie z jego prze這穎nym. Odm闚i mi jednak i za膨da pokazania zdj璚ia widniej帷ego na akredytacji. Stali鄉y tak przez oko這 30 sekund, a w ko鎍u przebieg貫m obok niego - t逝maczy Brytyjczyk.

- Ochroniarz goni帷 mnie, najprawdopodobniej si przewr鏂i, st康 jego zadrapania. Nie uderzy貫m go, mimo, 瞠 na nagraniach z monitoringu wida, jakbym go popycha. Ale do niczego powa積iejszego nie dosz這. Mimo wszystko zdaj sobie spraw z tego, 瞠 pope軟i貫m b陰d i bardzo za to przepraszam - doda.

Przewodnicz帷y MKOl-u podj瘭i decyzj o wydaleniu Pengilly`ego z wioski olimpijskiej i odes豉niu go do domu. "Mi璠zynarodowy Komitet Olimpijski pragnie przeprosi za zachowanie jednego z naszych cz這nk闚. Jest nam bardzo przykro z powodu zaistnia貫go incydentu z udzia貫m pana Adama Pengilly`ego. Po uzgodnieniu tej decyzji z pracownikiem Wydzia逝 ds. etyki i przestrzegania zasad, opu軼i on zimowe igrzyska olimpijskie w Korei Po逝dniowej w trybie natychmiastowym. Chcieliby鄉y podzi瘯owa wszystkim w豉dzom i s逝瘺om, kt鏎e wykonuj doskona陰 prace i zas逝guj na podzi瘯owania" - czytamy w oficjalnym komunikacjie MKOl.