Transfery. Paul Pogba na celowniku Realu Madryt

Real Madryt już kilka lat temu próbował pozyskać Paula Pogbę. Francuz wybrał jednak angielską Premier League i Juventus Turyn zamienił na Manchester United. „Czerwone Diabły” pobiły wówczas rekord transferowy, wydając na niego aż 89 milionów funtów.

Angielskie media donoszą, że Real ponownie próbuje pozyskać utalentowanego 24-latka. Może on ponoć kosztować aż 120 milionów funtów i „Królewskich” wcale ta cena nie przeraża. Na przeszkodzie stanie jednak najprawdopodobniej Jose Mourinho, który wcale nie chce tracić Francuza. Co do zdania samego piłkarza, opinie są podzielone.

Pogba w ostatnim czasie nie zachwyca formą, ale i tak jest pewnym punktem swojego zespołu. W tym sezonie rozegrał 23 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował dziesięć asyst.