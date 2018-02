NBA. Nikola Jokić z najszybszym triple-double w historii

Minutę i 54 sekundy przed końcem drugiej kwarty Jokić podał do rogu do Wilsona Chandlera, a ten trafił za trzy punkty. Nuggets odskoczyli na 13 punktów, a Jokić zaliczył swoją 10 asystę. A już wcześniej przekroczył 10 punktów i zbiórek. Tak szybko potrójnej dwucyfrówki w ostatnich 20 latach nie miał nikt.

To też najszybsze triple-double w historii NBA, jak podaje CBS. Jokić potrzebował 14 minut i 33 sekund, by je osiągnąć. Dotychczas najlepszym wynikiem było 17 minut - tyle zajęło to Jimowi Tuckerowi dla Syracuse National w 1955 roku.

Jokić mecz zakończył z 30 punktami (11/14 z gry), 15 zbiórek i 17 asyst, ale miał też aż osiem strat. W sumie Jokić przyczynił się do 74 z 134 punktów Nuggets w meczu z Bucks.

- Po prostu od początku grałem dobrze i trafiałem do kosza. Nie miałem żadnej specjalnej motywacji. Grałem jak zwykle - mówił Jokić, który jest szóstym zawodnikiem w historii, który miał triple-double z przynajmniej 30 punktami, 15 asystami i 15 zbiórkami. Inni którzy tego dokonali? Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Oscar Robertson, Larry Bird i James Harden.

Nuggets pokonali Bucks 134:123. Oprócz triple-double Jokicia, zespół z Denver mógł liczyć na Garry'ego Harrisa (28 punktów) i Jamal Murray (26 punktów). Najlepszym graczem Bucks był Giannis Antetokounmpo, który także zakończył mecz z triple-double (36 punktów, 11 zbiórek, 13 asyst).

W drugim czwartkowym mecz Minnesota Timberwolves pokonali Los Angeles Lakers 119:111.