F1. Williams zaprezentował bolid na sezon 2018

W czwartek wieczorem Williams zaprezentował bolid na sezon 2018. Za kierownicą nowych pojazdów, jako kierowcy podstawowi, znajdą się Lance Stroll i Siergiej Sirotkin. Kierowcą testowym ekipy z Grove będzie Robert Kubica.

- Wracam do Formuły 1 w innej roli w porównaniu do tej z 2011 roku. Będę jednak stałym gościem padoku. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do wyzwania, jakie jest przede mną. Fajnie będzie wrócić do miejsc, w których dawno mnie nie było. Niektóre z nich wiążą się z ważnymi momentami i emocjami w moim życiu - powiedział Kubica przed oficjalną prezentacją nowego bolidu.

FW41 będzie zawierał wiele nowych elementów, które będą dopracowywane w najbliższych tygodniach. Oficjalne testy, w których udział weźmie Robert Kubica, rozpoczną się 26 lutego w Barcelonie

- Samochód, który wyjedzie na tor pod koniec lutego będzie znacznie lepszy od tego, którym dysponowaliśmy w ubiegłym sezonie - mówił kilka dni temu Paddy Lowe, dyrektor techniczny Williamsa.

- Jestem bardzo podekscytowany nowym sezonem. Spędziłem wiele czasu w fabryce. Przyjemnie się współpracowało z mechanikami i inżynierami. Wszystko idzie po naszej myśli - skomentował Siergiej Sirotkin.

- Dopóki nie będziemy w akcji, nie będziemy wiedzieć w jakim miejscu jesteśmy, co zrobiła konkurencja. Mimo to jestem bardzo podekscytowany i optymistycznie nastawiony do modelu FW41 - zdradził Lance Stroll.