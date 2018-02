F1. Oficjalne oświadczenie Kubicy. Williams się pospieszył

Kubica wraca do Formuły 1 po siedmiu latach przerwy. Polak był kandydatem na drugiego kierowcę teamu, ale Williams ostatecznie wybrał Rosjanina Siergieja Sirotkina. Jednocześnie szefowie zespołu poinformowali, że Polak będzie trzecim kierowcą i ma pracować nad rozwojem bolidu.

To oznacza, że Polak będzie jeździł autem Williamsa podczas przedsezonowych testów w Barcelonie, pojawi się też na testach w trakcie sezonu i dostanie możliwość jazdy w piątkowych treningach, gdzie będzie pracował nad ustawieniami samochodu i nowinkami konstrukcyjnymi.

Oficjalna prezentacja Polaka zaplanowana jest na czwartek wieczór, na godzinę 20., ale na stronie Williamsa pojawiła się treść oświadczenia, które Kubica wygłosi podczas prezentacji. Wpis został szybko usunięty, ale wiadomo już, co powie Polak.

„Wracam do F1 w innej roli, niż miałem w 2011 roku, ale nie mogę się doczekać, kiedy znów zagoszczę na stałe w paddocku F1. To będzie niezwykłe i ciekawe wrócić do miejsc, które tak dobrze znam i w których byłem wcześniej. Niektóre z tych miejsc przywołują różne wspomnienia, z różnych momentów mojej kariery.

Czasami obserwowanie, jak ścigają się inni, może okazać się dla mnie trudne, ale cóż, taka jest moja rola w tym sezonie. Na pewno to będzie trudny rok, wyścigów będzie wiele, pracy, która nas czeka, też. Muszę być w najwyższej formie, by pomóc mojemu zespołowi. A zatem, zaczynajmy!” - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Pierwsze oficjalne testy przed nowym sezonem rozpoczną się 26 lutego na torze Circuit de Barcelona-Catalunya.