Liga Mistrzów. Prezes PSG nie ma złudzeń: Sędzia pomógł Realowi wygrać ten mecz

Prezes Paris Saint-Germain nie krył rozczarowania po środowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów - jego drużyna przegrała na wyjeździe 1:3 z Realem Madryt (więcej o meczu - TUTAJ). Nasser Al-Khelaifi w rozmowie z katarską telewizją beIN Sports - też jest jej prezesem - miał duże pretensje do sędziego Gianluci Rocchiego.

- Odgwizdał nam np. spalonego Kyliana Mbappe, którego nie było - wskazał Nasser Al-Khelaifi. I od razu dodał: - Graliśmy dobrze, bardzo dobrze. Dlatego myślę, że wynik 1:3 nie jest sprawiedliwy. Błędy sędziego bardzo nam zaszkodziły. A nawet nie tyle nam zaszkodziły, ile zwyczajnie pomogły Realowi wygrać.

- No, ale cóż... musimy iść do przodu. Myśleć już o kolejnych 90 minutach, które rozegramy u siebie, na naszym stadionie. Zrobimy wszystko, by odrobić straty i awansować do ćwierćfinału. Rewanż dla Realu będzie bardzo trudny - zapowiedział prezes PSG.

Rewanż odbędzie się 6 marca w Paryżu. Wicemistrz Francji, by awansować do kolejnej rundy, musi wygrać przynajmniej 2:0.