Pjongczang 2018. Aksel Lund Svindal mistrzem olimpijskim w zjeździe!

Norweg Aksel Lund Svindal wywalczył swój pierwszy złoty medal igrzysk olimpijskich w zjeździe. Srebro dla Kjetila Jansruda z Norwegii, a brąz dla Beata Feuza ze Szwajcarii. Svindal dojechał do mety z czasem 1.40,25. Drugi na mecie Jansrud stracił 0,12 sekundy, Feuz 0,18 sekundy.

To czwarty medal igrzysk olimpijskich Svindala. Do złota (supergigant), srebra (zjazd) i brązu (gigant) w Vancouver, 35-letni Norweg dołożył złoto w zjeździe w Pjongczangu. Pięciokrotny mistrz świata dwa lata temu doznał ciężkiej kontuzji łękotki. Mógł zakończyć karierę, ale wrócił do sportu i został najstarszym mistrzem olimpijskim w historii narciarstwa alpejskiego.

Na trasie zjazdu zaprezentował się jeden reprezentant Polski. Michał Kłusak zajął 42. miejsce. Do zwycięzcy stracił 5,17 sekundy.

Michał Kłusak michalklusak.com