Ekstraklasa. Legia Warszawa pozyska Amosa Shapiro-Thompsona

Amerykanin trenuje z rezerwami Legii od początku okresu przygotowawczego. 18-latek strzelił dwa gole z młodzieżowym zespołem Juventusu i zaimponował sztabowi mistrzów Polski, który zdecydował się na pozyskanie go na stałe. Podpisanie umowy jest jedynie kwestią czasu - informuje Legia.net.

Do Legii przejdzie również inny Amerykanin, 22-letni Brian Iloski. - Mamy na niego plan. Faktycznie chcemy podpisać z nim kontrakt, a potem najprawdopodobniej wypożyczymy do innego klubu. Nie wiemy jeszcze gdzie. Wyjaśni się to wkrótce - powiedział Romeo Jozak, szkoleniowiec Legii Warszawa. Więcej o nim tutaj.