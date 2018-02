Pjongczang 2018. Kim Boutin zdobyła medal, teraz grożą jej śmiercią

Choi Min-jeong była faworytką gospodarzy do zdobycia złotego medalu. Ostatecznie zajęła drugie miejsce, ale została zdyskwalifikowana za blokowanie swojej rywalki. W Korei Południowej short track jest niezwykle popularny. W tej dyscyplinie Koreańczycy zdobyli 43 z 55 medali olimpijskich! Brakowało im jednak złota w rywalizacji pań na 500 m.

Jak poinformowała koreańska agencja prasowa Yonhap wściekli fani zaatakowali Boutin, która wskoczyła na podium po dyskwalifikacji Koreanki. Śmiertelne pogróżki zamieszczano w języku angielskim oraz koreańskim.

Wielu kibiców miało być wściekłych ze względu na ogromną radość Boutin i jej koleżanek, gdy okazało się, że to jej przypadnie brązowy medal. Gazeta "Korean Herald" dodała, że na Instagramowym koncie Boutin zamieszczono co najmniej 10 tys. komentarzy - wiele z nich nie nadaje się do cytowania.

Boutin zamknęła swoje konta na Twitterze i Instagramie. Postępowanie w tej sprawie wszczął Kanadyjski Komitet Olimpijski, dla którego "zdrowie i bezpieczeństwo zawodników jest najwyższym priorytetem".

Złoty medal zdobyła Włoszka Arianna Fontana. Drugie miejsce zajęła Holenderka Yara Van Kerkhof, a czwarte Brytyjka Elise Christie.