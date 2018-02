Właściciel Legii o sprzedaży Niezgody: Jeżeli ktoś położy na stół 10 milionów, to będziemy się zastanawiać

Jarosław Niezgoda w obecnym sezonie Lotto Ekstraklasy znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Młody napastnik rozegrał 16 spotkań ligowych, w których zdobył dziewięć bramek. Dwa gole strzelił w pierwszej kolejce po zimowej przerwie. Legia wygrała w niej z Zagłębiem Lubin (3:2).

Dobra forma 22-latka wzbudziła zainteresowanie zagranicznych klubów, które w najbliższych miesiącach będą obserwować napastnika Legii. Właściciel stołecznego klubu liczy na to, że na Niezgodzie uda się zarobić kilka(naście) milionów euro.

- Jeżeli ktoś położy 10 milionów euro na stół, to będziemy się zastanawiać. Wcale nie wykluczam, że ktoś taki się znajdzie. A zobaczycie jeszcze, za jakie pieniądze Legia go kiedyś sprzeda. Ja wiem, że niektórzy wciąż go nie doceniają, ale ten chłopak ma niesamowity potencjał - przyznał Dariusz Mioduski w rozmowie z tygodnikiem "Piłka nożna".