Pjongczang 2018. Jeden z członków olimpijskiej reprezentacji Norwegii aresztowany przez koreańską policję

- To naruszenie dyscypliny, które jest nieakceptowalne oraz niegodne przynależności do naszej reprezentacji. Osoba, o której mowa, zostanie odesłana do kraju, kiedy tylko koreańska policja dokona wszystkich niezbędnych czynności - powiedział Tore Overbo, wiceprezes Norweskiego Komitetu Olimpijskiego, cytowany przez "Aftenposten"

Overbo nie ujawnił, o kogo dokładnie chodzi: - Nie mam zamiaru podawać na ten temat więcej informacji.

Dziennikarze "Aftenposten" dodają, że jest to mężczyzna - jeden z członków reprezentacji olimpijskiej Norwegii, ale nie sportowiec. Do jego aresztowania miało dojść w nocy z poniedziałku na wtorek. Mężczyzna miał pod wpływem alkoholu dopuścić się aktów wandalizmu.

Norwegia wywalczyła dotąd w Pjongczangu 11 medali, w tym trzy złote (aktualna klasyfikacja medalowa - TUTAJ). Jej reprezentacja jest jedną z największych na igrzyskach. Liczy w sumie 165 osób, z czego 109 to sportowcy startujący w konkurencjach olimpijskich.

