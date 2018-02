Liga Mistrzów. Ledwo, ledwo, ale jest zwycięstwo! Zespół Ferdinando De Giorgiego pokonał Spacer's Toulouse

Przed startem zmagań Ligi Mistrzów mówiono, że Jastrzębski Węgiel raczej nie poradzi sobie z naszpikowanym gwiazdami Zenitem Kazań, ale ma za to spore szanse, by pokonać pozostałe zespoły grupy D. Tak też do tej pory się dzieje. Spacer's Toulouse dwukrotnie uległo zespołowi Ferdinando De Giorgiego, a Berlin Recycling Volleys raz (0:3, rewanż w 6. kolejce rozgrywek pod koniec lutego).

We wtorkowym spotkaniu na wyjeździe już od początku było widać dobrą dyspozycję Salvadora Hidalgo Olivy, który zaczął budować przewagę gości od stanu 10:10. To głównie dzięki Kubańczykowi i wysokiej skuteczności Damiana Borucha na środku (4/4 w ataku, w sumie 5 punktów) do końca partii miejscowi zdobyli zaledwie 7 punktów przy 15 jastrzębian.

Drugi set rozpoczął się podobnie do wcześniejszego. Jedyna różnica polegała na tym, że po serii trzech zablokowanych ataków (10:10) Jastrzębski Węgiel wyszedł na prowadzenie dopiero po dobrych zagraniach Wojciecha Sobali na siatce (18:15). Akcją partii była długa wymiana z ważnym przebiciem piłki przez Quirogę na lewym skrzydle – miejscowi jej nie obronili i po chwili było 2:0 dla gości (25:22).

Gra obu zespołów w trzecim secie była konsekwencją dwóch poprzednich partii. Nieźle prezentujący się Maciej Muzaj i Quiroga, a także pomyłki Basicia dały Jastrzębskiemu Węglowi dwupunktowe prowadzenie (17:15). Trzy dobre zagrania coraz pewniej grającego Araujo i błąd własny gości w końcówce pokrzyżowały jednak plany przyjezdnym. Nadal zbyt pewni siebie goście nie potrafili zatrzymać rywali na siatce i w konsekwencji przegrali (23:25). Równie wyrównany był czwarty set, w którym do ostatniej piłki trudno było wskazać faworyta. Przy wyniku 23:23 as Chinenyeze dał Spacer's Toulouse setbol, a blok na Sobali zwycięstwo (25:23).

Przez większość tie-breaka prowadził Jastrzębski Węgiel, jednak w końcówce jego przewaga stopniała do jednego punktu (12:11). Sprawę trzema skutecznymi atakami z rzędu rozstrzygnął świetnie grający Oliva (15:12), dzięki czemu jastrzębianie wywieźli z Francji dwa punkty do tabeli grupy D.