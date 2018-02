Liga Mistrzów. Role się odwróciły! Świetna PGE Skra "katem" niepokonanego Lokomotiwu Nowosybirsk

MARCIN STĘPIEŃ

77 minut potrzebowali siatkarze Roberto Piazzy, by we wtorek pokonać Lokomotiw Nowosybirsk 3:0 (25:19, 25:15, 25:19). Był to rewanż za 2. kolejkę Ligi Mistrzów, w której to rosyjska drużyna wygrała z bełchatowianami w takim samym stosunku setów.

