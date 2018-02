Siatkówka. Po sezonie 2017/2018 Patrick Duflos opuści Cuprum Lubin

Choć sezon PlusLigi w pełni to zarówno siatkarze, jak i trenerzy planują, gdzie znajdą się w kolejnych rozgrywkach. Wiadomo już, że to pierwszy i jak na razie ostatni sezon Patricka Duflos w roli trenera Cuprum Lubin. Francuz wróci do rodzimej ligi, w której zajmie się Tours VB.

Zmiana ta podyktowana jest roszadą na stanowisku szkoleniowym w klubie. Dotychczasowy trener zespołu, Cedric Enard, wybrał reprezentację Francji, w której będzie asystentem Laurenta Tillie. Tours sięgnęło więc po Duflos, który poza wieloletnim doświadczeniem zdobytym w Arago de Sete, ma w swoim CV sezon spędzony w PlusLidze.

To oznacza, że Cuprum Lubin czekają spore zmiany po rozgrywkach 2017/2018. Zespół opuści trener, ale prawdopodobnie również i atakujący, Łukasz Kaczmarek, którego nazwisko od kilku tygodni łączone jest z kędzierzyńską ZAKSĄ.

Cuprum Lubin z 33 punktami zajmuje obecnie 8. pozycję w PlusLidze.