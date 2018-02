Prawdziwy HIT. Pogba, Messi i Suarez jako reżyserzy spotu dla adidas Football [WIDEO]

W filmie „Watch Me Create” każdy z piłkarzy pokazuje swoje najważniejsze atuty. Suarez argumentuje, że w futbolu liczy się szybkość, Messi stawia na naturalny błysk, Pogba zaś eksponuje kontrolę piłki. Na dokładkę ekipa F2 udowadnia, że klasa i elegancja mają swoje miejsce we współczesnej piłce. To ma sens!

Spot „Watch Me Create” to mieszanka czterech filmów wyreżyserowanych przez Pogbę, Messiego, Suareza i F2. W pierwszym z nich piłkarz Manchesteru United i reprezentacji Francji przekonuje, że w futbolu liczą się kontrola i precyzyjność. Ze szczyptą kreatywności i pozytywnego szaleństwa, oczywiście.

Z kolei wideo w reżyserii i z udziałem Leo Messiego to podkreślenie roli wyszkolenia technicznego oraz zwinności naturalnie uzdolnionych piłkarzy. Każdy potrzebuje takiego piłkarza w swojej ekipie!

Co zaserwował Luis Suarez? Urugwajczyk postawił akcent na sile, szybkości i precyzji uderzenia. To cechy, które są kluczowe na jego pozycji, kiedy wpada z piłką w pole karne. Suarez nie mógł jednak odpuścić i dodał do swojego filmu nieco pikanterii.

I wreszcie F2! Koneserzy efektownego futbolu przekonują, że we współczesnej piłce nie można zapominać o elegancji i dystyngowanych zagraniach.